Bari-Spezia 0-0 | le pagelle dei biancorossi

Il match tra Bari e Spezia si è concluso con un pareggio a reti inviolate. I biancorossi non sono riusciti a trovare il gol e il risultato non cambia molto per la squadra di casa, che sperava di conquistare punti preziosi in vista della corsa salvezza. La partita è stata combattuta, ma alla fine nessuno dei due è riuscito a superare il portiere avversario.

Pareggio che serve poco per il Bari nel match del turno infrasettimanale di Serie B contro lo Spezia. Il punto conquistato al San Nicola in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio salvezza, non muove la classifica di nessuna delle due squadre. Moreno Longo, tuttavia, dopo la prova dei suoi - rivoluzionati nella formazione titolare - può cogliere qualche segnale positivo in vista dell'imminente sfida con il Südtirol. Cerofolini 6,5: Anche stasera è decisivo per evitare le reti avversarie con alcune parate determinanti per il risultato. Cistana 6,5: Prezioso perché non solo è abile nelle letture difensive, ma anche perché sa far alzare la squadra offrendo soluzioni quando i centrocampisti sono pressati.

