Bambina di 3 anni gioca con i cani vicino a casa poi sparisce nel nulla

Una bambina di 3 anni è scomparsa nel pomeriggio mentre giocava con i cani vicino casa a Tonezza del Cimone. La famiglia ha dato l’allarme e sono partite le ricerche. Dopo ore di angoscia, la piccola è stata trovata sana e salva nei pressi del paese.

Una bambina di 3 anni è stata ritrovata sana e salva nei pressi di Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza, dopo un’angosciante scomparsa avvenuta nel pomeriggio di oggi, 11 febbraio 2026. La piccola si era allontanata dalla propria abitazione mentre giocava con i cani di famiglia, destando immediata preoccupazione tra i residenti e innescando un’ampia operazione di soccorso. L’allarme è scattato intorno alle 17:45, quando i familiari si sono accorti della sua assenza. La notizia ha immediatamente mobilitato la comunità locale, con l’intervento tempestivo di carabinieri, soccorso alpino di Arsiero, protezione civile, vigili del fuoco e tecnici specializzati nell’utilizzo di droni per le ricerche.🔗 Leggi su Ameve.eu

