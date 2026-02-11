Bamar prosegue la protesta dei lavoratori La Cisal | Non tollereremo più illegalità e stipendi non pagati

I lavoratori della Bamar a Salerno continuano la protesta. Da giorni si sono radunati davanti allo stabilimento, chiedendo risposte chiare sulla mancata corresponsione degli stipendi. La Cisal ha dichiarato che non tollereranno più illegalità e continueranno a chiedere che l’azienda rispetti i propri impegni. La mobilitazione durerà almeno fino a venerdì 13 febbraio, con nessuno che sembra disposto a fare passi indietro.

Il sindacalista Vicinanza sottolinea che la mobilitazione non è una scelta strumentale, ma una conseguenza di comportamenti ritenuti inaccettabili Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Bamar Italia a Salerno, dove la protesta contro il mancato rispetto degli impegni aziendali è destinata a continuare almeno fino a venerdì 13 febbraio. La decisione è stata confermata dalla Cisal Metalmeccanici nazionale che segue la vertenza, mentre resta aperta la possibilità di un confronto se l’azienda darà segnali concreti di apertura. “Non possiamo più tollerare una situazione che lede la dignità delle persone e ignora i diritti fondamentali dei lavoratori», afferma Gigi Vicinanza, componente nazionale della segreteria della Cisal Metalmeccanici.🔗 Leggi su Salernotoday.it

