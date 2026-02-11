Balzarini torna sul gol annullato a Koopmeiners | Perché Thuram sì e Lautaro no!?

Balzarini torna sul gol annullato a Koopmeiners e si chiede perché Thuram sia stato concesso, mentre Lautaro sia stato invece escluso. La polemica si riaccende tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con alcune decisioni arbitrali che continuano a far discutere.

. L’analisi del giornalista sull’utilizzo del Var. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Gianni Balzarini ha espresso una critica feroce all’attuale gestione della tecnologia in campo, sostenendo che il rapporto tra arbitro e videoassistenza sia ormai sbilanciato a favore della seconda. Secondo Balzarini, la natura originaria della tecnologia è stata completamente stravolta. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il giornalista lamenta una perdita di autorità del direttore di gara, diventato quasi un esecutore passivo: « Allora il Var doveva essere uno strumento per correggere, è diventato uno strumento di imperio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus si trova al centro di una polemica dopo il gol annullato a Koopmeiners.

Koopmeiners si sfoga dopo il pari tra Juventus e Lazio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

