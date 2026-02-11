Bagno nuovo progetto culturale

A Bagno di Romagna si avvicina un nuovo progetto culturale. Tre location ospiteranno eventi diversi durante tutto l’anno. A Palazzo del Capitano si svolgerà la rassegna ‘Bagno d’Arte’, mentre al Teatro Garibaldi di San Piero si terranno spettacoli teatrali e proiezioni di cinema. La corte quattrocentesca di Palazzo del Capitano sarà invece il cuore delle rassegne teatrali e cinematografiche, che si svolgeranno sia in estate che in inverno.

Il futuro culturale di Bagno di Romagna fluisce in tre location: Palazzo del Capitano per 'Bagno d'Arte', Teatro Garibaldi a San Piero e la corte quattrocentesca di Palazzo del Capitano per la rassegna teatrale estiva e invernale, oltre che per la rassegna cinema estiva e invernale. "In linea con gli indirizzi dell'amministrazione comunale – spiegano il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi e l'assessora alla Cultura, Silvia Alessandrini –, prende il via un nuovo capitolo della vita culturale del territorio, attraverso la pubblicazione di un bando e due manifestazioni di interesse dedicate alla gestione artistica e allo sviluppo delle attività culturali.

