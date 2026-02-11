Bagnaia candidato al titolo | Lorenzo è convinto delle sue qualità
Durante i test di Sepang, Pecco Bagnaia si è mostrato determinato a puntare al titolo. Lorenzo, osservando da vicino le sue performance, è convinto delle sue qualità e ritiene che abbia le carte in regola per fare bene in questa stagione. La dinamica tra il pilota e la casa motociclistica è chiara: Bagnaia si impegna con costanza e sicurezza, e tutti gli occhi sono puntati su di lui per i prossimi appuntamenti.
La dinamica attuale tra Pecco Bagnaia e la Ducati emerge in modo netto dalle impressioni raccolte durante i test di Sepang e dall’osservazione esterna di Jorge Lorenzo, ora impegnato come coach di Maverick Viñales. L’attenzione si concentra sui segnali di miglioramento che potrebbero aprire la strada a una stagione 2026 più competitiva, pur senza tralasciare la necessità di conferme nelle sessioni invernali successive. Bagnaia ha affrontato una stagione 2025 caratterizzata da alti e bassi, con momenti di forma positiva alternati a periodi difficili che hanno frenato la sua capacità di lottare costantemente per la vetta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
