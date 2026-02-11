Bagnaia candidato al titolo | Lorenzo è convinto delle sue qualità

Durante i test di Sepang, Pecco Bagnaia si è mostrato determinato a puntare al titolo. Lorenzo, osservando da vicino le sue performance, è convinto delle sue qualità e ritiene che abbia le carte in regola per fare bene in questa stagione. La dinamica tra il pilota e la casa motociclistica è chiara: Bagnaia si impegna con costanza e sicurezza, e tutti gli occhi sono puntati su di lui per i prossimi appuntamenti.

