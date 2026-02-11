Bad Bunny ha un fratello che lavora come modello. La notizia circola da tempo, ma ora si conoscono più dettagli su di lui. Non si tratta di una celebrità, ma il suo aspetto ha attirato l’attenzione. Il cantante portoricano ha sempre mantenuto un basso profilo sul fratello, anche se spesso si sono visti insieme in alcune occasioni pubbliche. La sua presenza ha suscitato curiosità tra i fan di Bad Bunny, che si chiedono chi sia e cosa faccia esattamente.

Non tutti sanno che Bad Bunny, di certo l’artista del momento, ha un fratello che lavora come modello: ecco chi è e per chi ha sfilato. In questi giorni non si parla altro che di Bad Bunny. L’artista portoricano, che da anni è uno dei protagonisti indiscussi del panorama musicale internazionale, solo la scorsa settimana ha dominato ai Grammy Awards. Il cantante ha infatti vinto nella categoria album dell’anno con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, segnando un record storico. Per la prima volta un disco completamente in lingua spagnola ha portato a casa il premio e di certo questo è stato un traguardo importantissimo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Bad Bunny ha un fratello modello, chi è

Approfondimenti su Bad Bunny Fratello

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha sorpreso tutti.

Ieri sera al Levi’s Stadium di Santa Clara, Bad Bunny ha portato sul palco uno spettacolo che ha diviso il pubblico.

Bernie Martínez Ocasio Bad Bunny’s Brother’s Untold Story

