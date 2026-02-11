Baci Perugina lancia la Connection Box per San Valentino 2026

Per San Valentino 2026, Baci Perugina ha presentato la Connection Box. Si tratta di una scatola con domande scritte sui cartigli, pensata per far parlare le coppie e rafforzare i legami. L’obiettivo è ricreare momenti di confronto e intimità, anche tra chi si conosce da tempo. La scatola può diventare un modo diverso e divertente per passare la serata insieme, lontano dagli schermi.

Per San Valentino 2026 arriva la Connection Box di Baci Perugina: un gioco di domande nei cartigli per riaccendere dialogo e connessioni autentiche. Per il San Valentino 2026, Baci Perugina firma una delle sue evoluzioni più sorprendenti: nasce la Connection Box, un’edizione speciale che trasforma i celebri cartigli in un vero gioco conversazionale pensato per riaccendere il dialogo e creare connessioni autentiche. Il brand, da sempre simbolo di amore e vicinanza, sceglie di andare oltre la tradizionale citazione d’autore e di trasformare il gesto di scartare un Bacio in un momento da condividere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Baci Perugina lancia la Connection Box: il gioco di coppia che riaccende il dialogo a San Valentino 2026

Baci Perugina presenta la Connection Box, un nuovo gioco pensato per riaccendere il dialogo tra le coppie a San Valentino 2026.

San Valentino, dai messaggi di autore alla "Connection Box": l'edizione speciale di Baci Perugina

Per San Valentino 2026, Baci Perugina presenta una novità che va oltre il classico messaggio.

Baci Perugina e la Connection box: Rivoluzione del cartiglio per i celebri cioccolatini: non più frasi ma quesiti per stimolare il dialogo di coppia

Secondo i sondaggi 4 coppie su 10 non comunicano più. Per San Valentino 2026 Baci Perugina trasforma i cartigli in un gioco di coppia con oltre 100 domande

