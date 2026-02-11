Azzurra | bella vittoria Perugia un netto ko

Dopo tre vittorie consecutive, la squadra di Perugia si prepara a puntare in alto. La vittoria contro Azzurra è stata netta e senza discussioni, confermando il buon momento del team. Ora c’è la chance di raggiungere la vetta della classifica, recuperando la partita saltata contro il Team Marche, che potrebbe fare la differenza.

Terza vittoria in altrettante partite, con la prospettiva di poter agganciare la vetta della classifica dopo aver recuperato (vincendola, ovviamente) la sfida con il Team Marche saltata il mese scorso a causa dell’indisponibilità della partita di via Roma. Di certo che la prima squadra dell’ Azzurra continua a correre, nel campionato di Serie C di pallanuoto: sabato scorso, gli uomini di Daniele Santini hanno regolato con un netto 16-3 anche gli umbri del Gryphus Perugia, nel match valido per il quarto turno del torneo. Un incontro che si è giocato alla piscina Nannini di Firenze, a causa delle operazioni ancora in corso alla Colzi – Martini (e che renderanno l’impianto indisponibile ancora per qualche giorno). 🔗 Leggi su Lanazione.it

