Aveva lo zainetto di Spiderman Mi sono sentito responsabile

Questa mattina, un bambino si è sentito responsabile dopo aver perso lo zainetto di Spiderman. L’episodio è avvenuto nel centro città, dove il piccolo aveva lasciato il suo zainetto colorato con il simbolo del supereroe. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e negozianti, che si sono subito messi alla ricerca del bambino e del suo oggetto prezioso. Nessuno si aspettava che un semplice zainetto potesse creare tanta preoccupazione.

Greg Pak è un fumettista e regista statunitense, noto per il suo lavoro pluriennale con la Marvel Comics. È lui che ha ridefinito il personaggio di Hulk con le saghe Planet Hulk e World War Hulk, oltre ad aver scritto numerose storie di Star Wars, e la serie Darth Vader. Ha lavorato a serie su Action Comics e BatmanSuperman, e a diverse testate X-Men.È famoso per la capacità di mescolare l'azione epica con lo spessore emotivo e umano dei personaggi, e non stupisce che sia venuta da lui l'idea di lanciare #Comics4Liam, un'iniziativa a sostegno di Liam Conejo Ramos, il bambino di 5 anni immortalato mentre l'Ice lo arrestava a Minneapolis: la foto ha fatto il giro del mondo.

