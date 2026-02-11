Aversa si prepara a riaprire i suoi parchi al pubblico. Le squadre stanno lavorando per mettere in ordine le aree verdi, con interventi di pulizia e manutenzione. Nei prossimi giorni, i cittadini potranno tornare a godersi gli spazi all’aperto in un ambiente più curato e accogliente.

Decoro, pulizia e parchi più vivibili: proseguono ad Aversa le attività di cura e manutenzione del verde. Al parco Pozzi sono otto le unità in servizio del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) intervenute con operazioni di pulizia delle aiuole e sistemazione delle aree verdi. Non solo: riattivati e puliti anche i servizi igienici, che vengono aperti al mattino e richiusi la sera. Interventi anche al parco Grassia, situato a pochi passi dal secondo ingresso della stazione ferroviaria e chiuso da tempo, dove la ditta appaltatrice ha eseguito, tra ieri e oggi, lavori di pulizia e manutenzione del verde. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, pulizia e manutenzione nei parchi: Grassia verso riapertura al pubblico

Approfondimenti su Aversa Parchi

Questa mattina a Villa Pacini sono partite le attività di pubblica utilità rivolte a minori coinvolti in procedimenti penali.

A seguito di controlli periodici nei parchi giochi di Brindisi, è stata rilevata la necessità di interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, per garantire la sicurezza delle giostrine e la fruibilità delle aree ludiche cittadine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Aversa, pulizia e manutenzione nei parchi: Grassia verso riapertura al pubblico

Ultime notizie su Aversa Parchi

Argomenti discussi: Aversa. Il Sindaco: Ha preso ufficialmente avvio il Programma GOL; Aversa. Spazzatura e materiali abbandonati nel giardino della Cimarosa.

Aversa, disagi manutenzione verde pubblico: «Ordinanza pronta»Caldo e igiene urbana, binomio imperfetto. Con il caldo, infatti, aumentano i disagi in tema di igiene. A lanciare l'allarme il consigliere comunale di Forza Aversa Dino Carratù che ha dichiarato: ... ilmattino.it

Aversa, svolta verde per Parco Pozzi: riparte la manutenzioneVerde pubblico: arriva la svolta attesa. Da ieri mattina, sono in corso i lavori di manutenzione del verde e degli alberi del Parco Pozzi. Un'attività attesa da tempo, ma che non partiva, come ... ilmattino.it

Mi occupo di assistenza anziani pulizia igiene personale o solo compagnia - facebook.com facebook