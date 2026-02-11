Avellino-Frosinone Cichella a segno | Una vittoria costruita fin dai primi minuti

Oggi l’Avellino batte il Frosinone 1-0 grazie a Cichella, che segna il gol decisivo. I biancoverdi partono forte e spingono fin dai primi minuti, portando a casa una vittoria importante. I tifosi festeggiano sotto la curva, mentre la squadra si prepara già alla prossima sfida.

Avellino – Felicità per il gol segnato, soddisfazione per una vittoria costruita fin dalle prime battute. È il bilancio tracciato da Cichella al termine della gara contro l’Avellino, decisa – nelle parole del protagonista – dalla capacità del Frosinone di orientare l’incontro sin dall’avvio. “Mi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino-Frosinone, Cichella a segno: Una vittoria costruita fin dai primi minutiNel passaggio dedicato all’Avellino, Cichella ha ricondotto l’esito del confronto ai meriti del Frosinone. Siamo stati bravi a indirizzare subito la gara, ha spiegato, individuando nell’approccio ... today.it

Frosinone, vittoria pesante ad Avellino: 3-1 al PartenioIl Frosinone espugna il campo dell’Avellino con un netto 3-1, imponendo il proprio ritmo già nella prima frazione grazie ai gol di Kvernadze e Caló. Nella ripresa, Cichella chiude i giochi, mentre la ... today.it

Avellino travolto dal Frosinone, al Partenio finisce 1-3. Scatta il silenzio stampa Serata amara per l’Avellino, che cade pesantemente al Partenio-Lombardi contro il Frosinone. Un 1-3 che fotografa una gara compromessa già nei primi minuti, con i lupi puniti - facebook.com facebook

