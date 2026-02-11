Avanti col progetto Basi Blu E’ scontro sul tema ambientale | Pesanti ricadute sulla città

Questa settimana il consiglio comunale si è riunito di nuovo per discutere del progetto Basi Blu. Le opposizioni hanno presentato una mozione unitaria, chiedendo un confronto pubblico per capire meglio quali saranno le ricadute sulla città. La discussione si è fatta accesa, con molte preoccupazioni sul possibile impatto ambientale e sulle conseguenze economiche. La questione resta aperta e ancora tutta da chiarire.

Quale impatto avrà il progetto Basi Blu sulla città? Un tema al centro del dibattito da anni e argomento di discussione del consiglio comunale dell'altra sera, chiamato a discutere la mozione unitaria presentata delle opposizioni per chiedere l'apertura di un confronto pubblico sul futuro della base navale e sulle ricadute economiche e ambientali per la città. La mozione alla fine è stata respinta. Ad accendere il dibattito è stato il primo firmatario del documento, Roberto Centi di LeAli a Spezia. "È necessario – spiega Centi – un dibattito pubblico su Basi Blu, ma la mozione è stata bocciata.

