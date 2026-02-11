Autostrada A1 | chiusure notturne delle stazioni Valdichiana e Arezzo

Questa notte, le stazioni di Valdichiana e Arezzo sull’autostrada A1 resteranno chiuse. Le chiusure sono dovute a lavori di pavimentazione e ispezioni. Gli automobilisti devono pianificare in anticipo i loro spostamenti e cercare percorsi alternativi. La strada sarà riaperta nelle prime ore del mattino.

ROMA – Sull'autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio 2026, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Monte San Savino; in uscita per chi proviene da Roma: Chiusi Chianciano. Per attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

