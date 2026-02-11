Autoarticolato si ribalta con un carico da 280 quintali di legno l’autista in ospedale

Un autoarticolato si è ribaltato nel primo pomeriggio sulla strada delle Gigliaie a Gavorrano. Il camion trasportava 280 quintali di cippato e, per cause ancora da chiarire, si è cappottato, creando disagi alla viabilità. L’autista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e per mettere in sicurezza l’area.

Gavorrano (Grosseto), 11 febbraio 2026 – Un autoarticolato carico di 280 quintali di cippato (scaglie di legno) si è ribaltato nel primo pomeriggio sulla strada delle Gigliaie nel comune di Gavorrano. La richiesta di soccorso per l' incidente stradale è scattata pochi minuti prima delle 14,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, il 118 (che ha soccorso l'autista) e i carabinieri di Scarlino. E' intervenuta anche l'autogrù del comando di Grosseto. I vigili del fuoco hanno riposizionato la motrice sulla carreggiata e poi l'hanno spostata nella prima piazzola utile, in modo da consentirne il recupero in sicurezza.

