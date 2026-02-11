Auto parcheggiate sul marciapiedi Ancisi LpRa | Signora con deambulatore rischia di essere investita

Il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, denuncia una situazione rischiosa in via Strada Santerno Ammonite. Una signora di 70 anni, residente in zona, con problemi di invalidità, si trova costretta a uscire di casa tutti i giorni. La strada è molto trafficata e spesso le auto sono parcheggiate sui marciapiedi, creando pericolo per chi, come la signora, deve camminare con il deambulatore. Ancisi invita le autorità a intervenire prima che succeda qualcosa di grave.

Il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi segnala il caso "di una signora settantenne residente ad Ammonite in via Strada Santerno Ammonite", arteria notevolmente trafficata, che avendo problemi di invalidità e dovendo uscire di casa tutti i giorni, è costretta a percorrere alcuni.

