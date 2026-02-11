Auto BYD presenta la nuova ATTO 3 EVO | Suv sportivo ancora più evoluto

BYD ha svelato la nuova ATTO 3 EVO, un SUV sportivo pensato per essere più pratico e adatto alle esigenze di chi cerca un’auto affidabile. La casa cinese punta a offrire un veicolo più completo, migliorando il powertrain, l’architettura e le funzioni di bordo. La vettura si presenta come una versione evoluta, con l’obiettivo di convincere chi desidera un’auto moderna e efficiente.

BYD presenta ATTO 3 EVO, il SUV sportivo che nasce con un obiettivo preciso: offrire un prodotto più completo e più vicino alle esigenze reali dei clienti, grazie a un pacchetto che coinvolge powertrain, architettura, efficienza e funzionalità di bordo.Stella Li, Executive Vice President di BYD.

