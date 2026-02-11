Autista del bus non fa salire studente con disabilità a San Felice la rabbia della madre | interviene Zaia

Questa mattina a San Felice un bambino con disabilità non è stato fatto salire sul bus. L’autista ha insistito che non aveva l’abbonamento e non ha permesso allo studente di salire, scatenando la rabbia della madre. La donna ha raccontato l’accaduto e ora si aspetta che le autorità intervengano. È intervenuto anche Zaia per chiedere chiarimenti.

A San Felice uno studente di 15 anni con disabilità è stato fatto scendere dal bus, sotto la pioggia, e lasciato a piedi. A denunciare l’accaduto è stata la madre, che ha spiegato come il figlio avesse voluto subito avvisare l’autista di aver dimenticato l’abbonamento ma a quel punto non è stato fatto salire. La società di trasporti vicentina si è subito scusata ed è intervenuto anche il presidente del Veneto Luca Zaia: “Il rispetto viene prima di ogni procedura”. Perché il 15enne non è stato fatto salire sul bus Autista del bus non fa salire studente con disabilità La denuncia della madre Le scuse dell'azienda dei trasporti vicentina L'intervento di Luca Zaia Perché il 15enne non è stato fatto salire sul bus Uno studente 15enne, con disabilità, era uscito da scuola alle 12 e si era subito diretto alla fermata del bus vicino al Piovene, a San Felice. 🔗 Leggi su Virgilio.it

