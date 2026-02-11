Australia presidente israeliano Herzog pianta albero nel giardino dell' ambasciata Canberra

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha scelto di piantare due ulivi nel giardino dell’ambasciata di Canberra, insieme a sua moglie. L’atto simbolico si è svolto durante la sua visita ufficiale in Australia, attirando l’attenzione di chi seguiva l’evento. Herzog ha spiegato che gli ulivi rappresentano la pace e la speranza tra i popoli. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice e senza troppi fronzoli, con poche persone presenti. È stata una visita che ha puntato molto sui simboli e sui gesti concreti.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha piantato due ulivi con sua moglie presso l'ambasciata israeliana durante la sua visita a Canberra. Anche i genitori di Herzog, Chaim e Aura, piantarono alberi presso l'ambasciata durante la loro visita nel 1986, quando il padre di Herzog, Chaim, era presidente di Israele. Herzog è stato invitato in Australia per una visita di stato volta a consolare gli ebrei australiani in lutto dopo che 15 persone furono uccise in un attacco antisemita a Bondi Beach a Sydney nel dicembre dello scorso anno. La sua visita ha suscitato discordie civili in alcune parti del paese.

