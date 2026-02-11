Durante la prima giornata di test in Bahrain, Audi presenta la sua nuova monoposto con una grande novità aerodinamica. La R26 sfoggia una bocca verticale, lasciando indietro la tradizionale pancia sotto il muso. La squadra tedesca ha deciso di cambiare passo, puntando su un design più aggressivo e innovativo. I meccanici hanno già iniziato a studiare i primi riscontri sul campo, mentre gli esperti osservano con attenzione questa svolta tecnica.

Durante la prima giornata di test in Bahrain, Audi F1 Team ha presentato una vettura che segna una svolta significativa nel linguaggio aerodinamico della casa tedesca. L’esordio del team ha mostrato una R26 dalla concezione delle fiancate rivista, aprendosi a nuove interpretazioni delle forme esterne e a una gestione del flusso d’aria su livelli inediti per la categoria. Il debutto è stato accompagnato dall’impegno di Gabriel Bortoleto, che ha portato in pista la vettura con un assetto progettuale orientato a evidenziare l’intervento aerodinamico rispetto al passato. La configurazione della carrozzeria evidenzia scelte rivoluzionarie rispetto ai canoni precedenti: la bocca dei radiatori non è più orizzontale, ma verticale e stretta, integrata nel telaio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Audi rivoluziona la F1: addio pancia sulla R26, debutta la bocca verticale

Audi svela le prime immagini ufficiali della R26, la sua vettura di Formula 1 per il 2026.

Audi ha presentato a Berlino la sua prima monoposto di Formula 1, la R26, segnando l'inizio del suo progetto nel massimo campionato motoristico.

