Attenzione alla truffa della ballerina su WhatsApp | come evitare il raggiro

Una nuova truffa circola su WhatsApp: si tratta di un falso concorso di danza che mette in pericolo migliaia di utenti in tutta Italia. Chi riceve messaggi da amici che promuovono un concorso con premi e richieste di dati personali rischia di cadere nella trappola. Le vittime si trovano a dover fare attenzione agli inganni e a non cliccare su link sospetti. Gli esperti raccomandano di verificare sempre le fonti e di evitare di condividere informazioni sensibili.

Un falso concorso di danza mette a rischio migliaia di account in tutta Italia attraverso messaggi ingannevoli inviati da amici. Un falso concorso di danza mette a rischio migliaia di account in tutta Italia attraverso messaggi ingannevoli inviati da amici Negli ultimi giorni si sta diffondendo con una rapidità preoccupante una nuova minaccia digitale che sfrutta i legami affettivi per colpire gli utenti di WhatsApp. Molti cittadini italiani stanno ricevendo messaggi da contatti fidati che invitano calorosamente a sostenere una giovane ragazza impegnata in una competizione artistica. La cosiddetta truffa della ballerina appare inizialmente innocua poiché mostra la foto di una bambina con il tutù e una richiesta di aiuto molto semplice.

