Attaccano Conte come attaccavano Maradona siamo tornati al clima mediatico anti-Napoli del 1990

Gli insulti contro Antonio Conte sono tornati a riempire le pagine dei giornali, come ai tempi di Maradona. Le polemiche si sono riaccese e il clima mediatico contro la squadra partenopea sembra aver ripreso lo stesso tono duro di trent’anni fa. Gli attacchi sui social e in tv si susseguono, e il nervosismo tra tifosi e commentatori cresce di giorno in giorno. La situazione ricorda molto il 1990, quando il Napoli era al centro di critiche e accuse continue.

"Al trentottesimo coglionazzo ed a 49 a 2 di punteggio Fantozzi incontrò lo sguardo di sua moglie". Deve essere stato più o meno cosi per Antonio Conte il sentimento di frustrazione al mancato secondo giallo sanzionato dall'arbitro Manganiello nei confronti di Jacobo Ramon. E sempre pescando a piene mani dalle amare e veritiere commedie fantozziane: il leggero sospetto, diventato certezza all'ottavo rigore contro, dopo un blocco del mercato fatto ad hoc per il Napoli, che ci siano segnali inequivocabili dell'accerchiamento, arbitrale e mediatico, avverso il Napoli, è diventato certezza.

