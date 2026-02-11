Questa sera l’Atletico Madrid riceve il Barcellona per la semifinale di Copa del Rey. Le due squadre scendono in campo con le formazioni pronte e vogliono vincere. I tifosi sono già in fermento, aspettando di vedere quale squadra avrà la meglio.

2026-02-11 16:26:00 Breaking news: Anteprima della partita di Atletico Madrid-Barcellona. Giovedì sera l’Atletico Madrid ospita il Barcellona per l’andata della semifinale di Copa del Rey. Le squadre si affrontano in questa fase della competizione per la seconda stagione consecutiva, con la squadra di Diego Simeone che cerca vendetta dopo essere stata eliminata dal Barcellona in semifinale dello scorso anno. Questa volta la squadra di Simeone è arrivata in finale a quattro, producendo una delle prestazioni più complete della stagione, demolendo 5-0 il Real Betis nei quarti di finale. Il Barcellona arriva a Madrid in ottima forma, avendo vinto ciascuna delle ultime sei partite in tutte le competizioni, segnando almeno due volte in ciascuna di quelle vittorie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Atletico Madrid-Barcellona: formazioni, statistiche e anticipazioni

Domenica, il calcio si ferma per la finale della Supercoppa spagnola tra Barcellona e Real Madrid.

