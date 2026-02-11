Atalanta lesione al menisco per De Ketelaere terapie da stabilire

L’Atalanta dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere per alcune settimane. Durante il riscaldamento di lunedì, il giocatore si è infortunato al menisco e ora si attende di capire quale sarà il percorso terapeutico più adatto. La squadra bergamasca rischia di perdere un elemento importante in vista delle prossime partite.

L'INFERMERIA. Lo stop nel riscaldamento della partita di lunedì contro la Cremonese, non escluso l'intervento. Lesione al corno posteriore del menisco destro per Charles De Ketelaere. Lunedì scorso, il giocatore dell'Atalanta aveva accusato un problema al ginocchio destro provando a calciare nel riscaldamento a pochi minuti dalla partita di campionato con la Cremonese a Bergamo. I tempi di recupero rimangono incerti. Sono infatti in corso le valutazioni specialistiche per definire l'approccio terapeutico più consono all'infortunio dell'attaccante belga. Mercoledì il primo responso diagnostico, ma per De Ketelaere sono previsti altri esami per decidere se operarlo o meno.

