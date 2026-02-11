Assenza di autorizzazioni e quasi il doppio degli ospiti consentiti | blitz dei Nas in una casa famiglia trasformata in una comunità alloggio

I carabinieri del NAS di Parma sono intervenuti in una casa famiglia nella Bassa Parmense, dove hanno scoperto che mancavano le autorizzazioni e che il numero di ospiti era quasi il doppio rispetto a quanto consentito. Durante il blitz, hanno verificato le condizioni della struttura e hanno riscontrato irregolarità che mettono a rischio la sicurezza delle persone che vivono lì.

Nel corso del controllo è emerso che la struttura risultava di fatto trasformata in una comunità alloggio, pur in assenza della preventiva autorizzazione al funzionamento prevista dalla normativa vigente. In particolare, al momento dell'ispezione erano presenti 10 ospiti, a fronte di una capienza massima autorizzata pari a 6 persone per la tipologia di struttura dichiarata. Al legale rappresentante della casa famiglia è stata pertanto contestata una violazione amministrativa, che comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 3.333 euro.

