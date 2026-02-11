Gli scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna sono finiti in violenza. La polizia ha usato i lacrimogeni, e alcuni manifestanti hanno risposto con pietre e fumogeni. La tensione è salita quando i dimostranti hanno cercato di avvicinarsi alle forze dell’ordine, che hanno fatto respingere la folla. La protesta è diventata un caos, e nessuno ha ancora chiarito chi abbia iniziato. La polemica si accende: alcuni accusano Piantedosi di aver creato una trappola, altri insistono che la responsabilità

Ci vuole una faccia di bronzo e una buona dose di irresponsabilità ad affermare che gli scontri al corteo per Askatasuna siano opera di una “trappola” del ministro Piantedosi. Marco Grimaldi le ha entrambe queste due caratteristiche. Il deputato di Avs che è sceso a manifestare con gli antagonisti sabato scorso a Torino, a 24 Mattino su Radio 24 ha fatto delle affermazioni molto gravi riguardo alla dinamica che ha portato agli scontri tra “i bravi ragazzi” del centro sociale e le forze di Polizia. Askatasuna, Grimaldi getta benzina sul fuoco: “Piantedosi ha creato una trappola”. Gettando ancora benzina sul fuoco Grimaldi ha affermato: “Mi sembra abbastanza chiaro che c’erano più di mille agenti durante la manifestazione di due settimane fa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Askatasuna, Grimaldi (Avs) fuori controllo: gli scontri di Torino “colpa” di Piantedosi: “Ha creato una trappola”

A Torino, durante il corteo di Askatasuna, sono scoppiati disordini che hanno lasciato tutti senza parole.

Questa mattina a Torino si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una protesta legata ai movimenti indipendentisti baschi.

Argomenti discussi: Askatasuna abusivo e violento, caos in Consiglio Regionale. Minacce ad Alice Ravinale (Avs): Basta alzare il livello di tensione; Avs-5s in piazza, Pd vicino. Tutti i mandanti del caos; Chi è Marco Grimaldi, il vicecapogruppo di Avs che, dopo il corteo di Torino, prova a giustificare l'ingiustificabile; Tutti contro Avs (e Lo Russo): Basta vicinanza ad Aska.

