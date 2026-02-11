Ascolti tv vince Colpa dei sensi bene anche la Coppa Italia male Il marciatore
Questa sera gli ascolti televisivi premiano “Colpa dei sensi”, che si aggiudica il primo posto. Bene anche la partita di Coppa Italia e il pattinaggio, che ottengono risultati discreti. Male invece il marciatore, che non riesce a conquistare il pubblico. La serata si conferma molto equilibrata, con alcuni programmi che attirano più spettatori di altri.
I dati del 10 febbraio assegnano la vittoria agli ascolti tv a Colpa dei sensi, bene anche Coppa Italia e il pattinaggio, male Il marciatore
Ascolti TV | Martedì 10 Febbraio 2026. Colpa dei Sensi cala al 15.4%, male Il marciatore (13%), bene la Coppa Italia (14.6%) e il Pattinaggio Artistico (11.1%)
I dati di ascolto di ieri sera mostrano un calo di Colpa dei Sensi che scende al 15,4%.
Ascolti TV | Martedì 10 Febbraio 2026. Colpa dei Sensi cala al 15.4%, Coppa Italia 14.6%, Il marciatore non va oltre il 13%, bene il Pattinaggio Artistico (11.1%)
I dati degli ascolti di ieri sera mostrano un calo per “Colpa dei Sensi” che si ferma al 15,4%.
Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De MartinoA Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Olimpiadi e Coppa Italia: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv 10 febbraio: chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi e la Coppa Italia, De Martino sfida ScottiChi ha vinto tra il film di Rai1 Il marciatore - La vera storia di Abdon Pamich, la fiction di Canale5 Colpa dei sensi e la partita di Coppa Italia Napoli ... fanpage.it
