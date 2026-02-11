Ascolti TV | Martedì 10 Febbraio 2026 Colpa dei Sensi cala al 15.4% male Il marciatore 13% bene la Coppa Italia 14.6% e il Pattinaggio Artistico 11.1%

I dati di ascolto di ieri sera mostrano un calo di Colpa dei Sensi che scende al 15,4%. Male il marciatore, che si ferma al 13%, mentre la Coppa Italia e il Pattinaggio Artistico fanno meglio, rispettivamente al 14,6% e all’11,1%. Su Rai1, la trasmissione dedicata ad Abdon Pamich ha registrato appena 2 milioni di spettatori, un risultato sotto le aspettative.

Nella serata di ieri, martedì 10 febbraio 2026, su Rai1 Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich interessa 2.355.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Colpa dei Sensi conquista 2.396.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.313.000 spettatori pari all'11.1%. Su Italia1 Coppa Italia – Napoli-Como incolla davanti al video 2.970.000 spettatori con il 14.6%.

