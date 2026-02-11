La serata di martedì 10 febbraio 2026 è stata dominata da

La serata di martedì 10 febbraio 2026 ha visto Colpa dei Sensi di Canale5 superare Il Marciatore – La vera storia di Abdon Pamich di Rai1. La fiction di Canale5 ha registrato 2.396.000 spettatori con il 15.4% di share, mentre il film biografico su Pamich ha ottenuto 2.355.000 spettatori pari al 13%. Olimpiadi e Coppa Italia attraggono il pubblico sportivo. Rai2 con il Pattinaggio Artistico alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha ottenuto 2.313.000 spettatori (11.1%). Su Italia1 la Coppa Italia Napoli-Como ha raccolto 2.970.000 spettatori e il 14.6% di share. Altri programmi del prime time. Su Rai3 FarWest ha interessato 587. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Martedì 10 Febbraio 2026. A Colpa dei Sensi 15.4% domina la serata

Approfondimenti su Colpa dei Sensi Canale5

I dati di ascolto di ieri sera mostrano un calo di Colpa dei Sensi che scende al 15,4%.

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano un calo per “Colpa dei Sensi” che si ferma al 15,4%.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Colpa dei Sensi Canale5

Argomenti discussi: Ascolti tv martedì 3 febbraio: L'Invisibile inizia benissimo (23.7%), Affari Tuoi (25.7%) supera la Ruota della Fortuna (23.5%); Ascolti tv martedì 3 febbraio, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna; Stasera in TV, programmi e film di martedì 10 febbraio in prima serata; Programmi in TV stasera 10 febbraio 2026: Milano Cortina 2026, Colpa dei sensi, Napoli – Como, diMartedì e Cartabianca.

Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De MartinoA Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Olimpiadi e Coppa Italia: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 10 febbraio: chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi e la Coppa Italia, De Martino sfida ScottiChi ha vinto tra il film di Rai1 Il marciatore - La vera storia di Abdon Pamich, la fiction di Canale5 Colpa dei sensi e la partita di Coppa Italia Napoli ... fanpage.it

Ascolti tv martedì 3 febbraio, 'L'Invisibile' su Rai1 domina il prime time Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook