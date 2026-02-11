Ascolti tv ieri martedì 10 febbraio chi ha vinto tra Il marciatore Colpa dei sensi DiMartedì e Coppa Italia

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano una serata intensa per la TV italiana. Tra i programmi più seguiti ci sono stati Il marciatore e Colpa dei sensi, che hanno attirato molta attenzione. DiMartedì, le Olimpiadi e la Coppa Italia hanno tenuto incollati milioni di spettatori, mentre È sempre Cartabianca ha concluso la serata. Chi ha vinto tra queste proposte? I numeri ancora devono essere ufficializzati, ma la sfida tra i programmi è stata molto combattuta.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 10 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che torna a battere Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Napoli-Como di Coppa Italia (Italia 1) a chiudere prima di Colpa dei sensi (Canale 5) e Il marciatore (Rai 1). Ai piedi del podio Olimpiadi (Rai 2), DiMartedì (La7), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Cash or Trash (Nove) e Io prima di te (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De MartinoA Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Olimpiadi e Coppa Italia: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV ieri martedì 10 febbraio 2026: Coppa Italia su Italia1 e Colpa dei sensi su Canale5 i programmi più vistiScopriamo insieme come sono andati gli ascolti della prima serata di ieri, martedì 10 febbraio 2026. I dati Auditel ci svelano che Italia 1 ha vinto la gara degli ascolti grazie alla partita di Coppa ... comingsoon.it

Il Como torna in semifinale di Coppa Italia dopo 40 anni e si consacra definitivamente a realtà importante del nostro calcio. Sconfitto ai rigori il Napoli che perde l’occasione di inseguire un altro titolo nazionale. #cronachedispogliatoio - facebook.com facebook

#Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com