I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai1 il film

Bene il film. Nella serata di ieri, martedì 10 febbraio 2026, su Rai1 Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich coinvolge 2.355.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Colpa dei Sensi registra 2.396.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico conquista ben 2.313.000 spettatori pari all’11.1%. Su Italia1 Coppa Italia – Napoli-Como si ferma a 2.970.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai3 FarWest segna 587.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 431.000 spettatori (3.2%). L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 10 febbraio 2026

Approfondimenti su Ascolti tv 2026

I dati Auditel della prima serata di ieri sera confermano ancora una volta quali programmi hanno attirato più pubblico.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai1 la serie La Preside ha attirato circa 4 milioni di spettatori.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ascolti tv 9 febbraio Scotti torna a superare De Martino Chi ha vinto tra Taratata e Cuori I dati

Ultime notizie su Ascolti tv 2026

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, Fazio; Ascolti tv ieri (5 febbraio): dominio Raoul Bova, a Striscia non basta Samira Lui, Belén parte col botto; Ascolti tv sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, Affari Tuoi batte La Ruota; Ascolti TV 8 febbraio 2026: chi ha vinto tra Amici 25 e Domenica In? Ecco i dati auditel.

Ascolti tv 10 febbraio: chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi e la Coppa Italia, De Martino sfida ScottiChi ha vinto tra il film di Rai1 Il marciatore - La vera storia di Abdon Pamich, la fiction di Canale5 Colpa dei sensi e la partita di Coppa Italia Napoli ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De MartinoA Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Olimpiadi e Coppa Italia: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ieri sera scontro tra Cuori 3 e Taratata con Paolo Bonolis Chi ha vinto la gara di ascolti, i dati parlano chiaro - facebook.com facebook

Ascolti tv ieri 8 febbraio 2026, da La Ruota della Fortuna a Chi vuol essere milionario, da Affari Tuoi alle Olimpiadi: i dati Auditel x.com