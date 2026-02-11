Questa notte, l'Olympique Marsiglia ha annunciato ufficialmente la separazione da Roberto De Zerbi. La decisione mette fine a un rapporto iniziato con grandi speranze, ma che si è concluso senza riuscire a superare le difficoltà sul campo. Ora il club cerca una nuova guida tecnica, mentre l’allenatore italiano si trova a dover riflettere sul suo percorso in Francia.

Un comunicato in piena notte, per dirsi addio: nonostante il podio sempre a portata, i quarti di Coppa di Francia assicurati, e una traiettoria comunque ascendente, al di là dell'uscita di scena di Champions League al 97', e dove il Marsiglia era tornato grazie alla sua guida. Ma il 5-0 incassato a Parigi domenica ha spezzato qualcosa nello spogliatoio e così Roberto De Zerbi ha preferito lasciare. “Di comune accordo” con la dirigenza, recita il comunicato diffuso alle 2.35 di oggi. In un anno e mezzo, comunque, il tecnico italiano ha ridato un'anima a una squadra che lascia con la media di vittorie più alta nel XXI secolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ascesa e declino di De Zerbi il marsigliese

