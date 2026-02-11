Arzano sfiduciata la sindaca Cinzia Aruta | cade l’amministrazione comunale

La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha perso la fiducia della maggioranza. L’amministrazione comunale è caduta ufficialmente ieri, 10 febbraio, quando i consiglieri hanno deciso di sfiduciarla. La situazione politica nel paese si è fatta insostenibile, e ora si aspetta un nuovo governo locale.

La crisi politica al Comune di Arzano è esplosa definitivamente nella mattinata di ieri, martedì 1o febbraio. Tredici consiglieri comunali hanno firmato l'atto di sfiducia nei confronti della sindaca Cinzia Aruta, ponendo fine all'amministrazione eletta nel 2021, proprio nell'ultimo anno di mandato. La sottoscrizione dell'atto è avvenuta in uno studio notarile di Casoria, luogo ormai simbolo delle crisi amministrative dell'area nord di Napoli. La sfiducia arriva a poche ore dal ritiro delle dimissioni presentate dalla sindaca circa tre settimane fa. Un gesto che sembrava preludere a una possibile ricucitura politica, ma che ha invece accelerato la rottura definitiva all'interno della maggioranza.

