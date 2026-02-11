Arzano dimissioni consiglieri e scioglimento L’ex sindaca Aruta | ecco cosa è successo 

A Arzano si sono dimessi diversi consiglieri comunali e il sindaco ha deciso di sciogliere il consiglio. L’ex sindaca Aruta ha commentato la situazione dicendo che il rigore non è un limite e che ora ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. La città si trova di fronte a una fase di cambiamento, con il nuovo scenario che si sta delineando dopo le dimissioni e lo scioglimento del consiglio.

Arzano, Aruta dopo la sfiducia: “Il rigore non è un limite. Ora ognuno si assuma le proprie responsabilità”. A seguito della sottoscrizione delle dimissioni in uno studio notarile da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, che ha determinato la sfiducia e la conseguente decadenza dalla carica, l’ex Sindaca Cinzia Aruta ha rilasciato la seguente dichiarazione per chiarire il significato e le ragioni di quanto accaduto. « Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri davanti a un notaio concludono formalmente la mia esperienza alla guida della città. Quando ho assunto l’incarico di Sindaca, Arzano viveva un contesto ambientale e amministrativo segnato da abbandono e allentamento delle regole, da una diffusa percezione per cui tutto fosse consentito e ognuno potesse sentirsi autorizzato ad agire senza limiti chiari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

L’ufficialità è arrivata: la maggioranza dei consiglieri comunali di Arzano ha firmato le dimissioni in uno studio notarile, portando allo scioglimento del consiglio e alla decadenza della giunta.

Cinzia Aruta si è dimessa questa mattina dalla carica di sindaca di Arzano.

Argomenti discussi: Arzano, sfiduciata la sindaca Cinzia Aruta; Arzano, Aruta ritira le dimissioni ma la maggioranza vacilla; Arzano, sfiduciata la sindaca Aruta, si attende la nomina del commissario; Arzano, sfiduciata la sindaca: atto firmato da 14 consiglieri comunali.

