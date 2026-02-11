Arti Jonida Hadjar e Xhesika | l’addio di Porcari alla famiglia Kola Uccisi dal monossido saranno sepolti in Albania

La famiglia Kola, composta da Arti, Jonida, Hadjar e Xhesika, si è sciolta in un dolore senza fine. Sono morti tutti per un’intossicazione da monossido di carbonio, forse a causa di un guasto in casa. La tragedia è avvenuta a Porcari, in provincia di Lucca, e i corpi saranno sepolti in Albania, dove viveva la famiglia. Lo zio Durim, unico sopravvissuto, ha ricevuto in dono una bandiera italiana, simbolo di un legame che ora si spezza. La comunità si

Porcari (Lucca), 11 febbraio 2026 – Allo zio Durim, testimone e al tempo stesso sopravvissuto della strage, è stata donata una bandiera dell’Italia, il paese che aveva accolto la famiglia Kola. Arti e Jonida avevano scelto Porcari per costruirsi un futuro che comprendesse anche i loro figli, Hadjar e Xhesika, ma le loro speranze e i loro sogni si sono spezzati nella notte del 4 febbraio, quando una fuga di monossido di carbonio dalla caldaia della loro abitazione li ha uccisi tutti. L’ultimo saluto. Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio, ad una settimana esatta dalla tragedia, la cittadina di Porcari si è fermata per dare alla famiglia Kola l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Martedì 10 Febbraio Arti, Jonida, Hajdar e Xhesika lasceranno Porcari. Andranno a riposare insieme, in pace, in Albania. Domani mercoledì 11 Febbraio alle ore 9.00, per chi volesse salutarli sarà possibile in Piazza Felice Orsi dove ci sarà una breve sosta pe - facebook.com facebook

