Arte globale | investimenti si spostano su artisti affermati il lusso rallenta Patrimonio a $2.564 miliardi

Il mercato dell’arte sta cambiando rotta. Nel 2026, gli investimenti si concentrano sempre di più su artisti affermati, mentre il settore del lusso rallenta. Secondo i dati più recenti, il patrimonio globale dell’arte ha raggiunto i 2.564 miliardi di dollari. Dopo un 2025 di riprese a due velocità, il settore si prepara a un nuovo scenario, con più attenzione verso i collezionisti consolidati e meno verso le tendenze di moda.

Il mercato dell’arte globale si trova a un bivio nel 2026, dopo un 2025 caratterizzato da una ripresa a due velocità. L’attenzione degli investitori e dei collezionisti si sposta verso una fascia di prezzo intermedia, con una rinnovata preferenza per artisti affermati e a metà carriera, mentre il segmento del lusso mostra segni di rallentamento. Il patrimonio detenuto da privati in arte e oggetti da collezione ha raggiunto i 2.564 miliardi di dollari nel 2024, segnando un aumento del 18% in due anni, evidenziando la resilienza di questo settore come riserva di valore. Il 2025 si è rivelato un anno di transizione per il mercato dell’arte, segnato da un primo semestre incerto e un secondo semestre decisamente più incoraggiante.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dal 27 febbraio all’11 aprile 2026, Picta Romagna torna con la sua quarta edizione, offrendo una panoramica di arte contemporanea che coinvolge artisti affermati ed emergenti.

La 62ª edizione del Macerata Opera Festival, intitolata

