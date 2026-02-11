Arte a Roma la mostra Bernini e Barberini

Domani apre a Palazzo Barberini la mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini e al suo rapporto con il papa Urbano VIII. L’esposizione ripercorre le opere e i momenti chiave che hanno unito il grande artista alla famiglia Barberini, offrendo al pubblico un quadro più chiaro del legame tra il pittore e il suo principale mecenate.

Da domani a Palazzo Barberini la mostra Bernini e Barberini, che indaga il rapporto tra Gian Lorenzo Bernini e il suo grande committente, papa Urbano VIII. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

