Arte a Roma la mostra Bernini e Barberini
Domani apre a Palazzo Barberini la mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini e al suo rapporto con il papa Urbano VIII. L’esposizione ripercorre le opere e i momenti chiave che hanno unito il grande artista alla famiglia Barberini, offrendo al pubblico un quadro più chiaro del legame tra il pittore e il suo principale mecenate.
Da domani a Palazzo Barberini la mostra Bernini e Barberini, che indaga il rapporto tra Gian Lorenzo Bernini e il suo grande committente, papa Urbano VIII. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondimenti su Bernini Barberini
Roma celebra Bernini: dal 12 febbraio la mostra Bernini e i Barberini a Palazzo Barberini
Roma apre le porte a una nuova mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini.
Roma, a Palazzo Barberini la grande mostra Bernini e i Barberini
Arte, a Roma la mostra Bernini e Barberini
Ultime notizie su Bernini Barberini
Argomenti discussi: A Roma due artisti hanno trasformato una galleria d’arte in un bar funzionante; Così le strade dell’arte portano a Roma: la capitale in tre mostre; Mostre febbraio 2026 a Roma: la guida aggiornata; 'ANNAmo'', a Roma la street art incontra Anna Magnani.
A Roma apre il centro d’arte Società delle Api di Silvia Fiorucci (ma perde il direttore ancor prima di partire)La Società delle Api, organizzazione no-profit indipendente fondata da Silvia Fiorucci si trasferisce in via Gregoriana a Roma ... artribune.com
Roma celebra Bernini: dal 12 febbraio la mostra Bernini e i Barberini a Palazzo BarberiniDopo il successo di Caravaggio 2025, le Gallerie Nazionali di Arte Antica tornano a Palazzo Barberini con una grande esposizione dedicata a Gian Lorenzo ... funweek.it
Arte che puoi vestire. Potenza che puoi percepire. L'AS Roma Third Jersey 25/26 è di nuovo disponibile! - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.