Art Decò coriandoli cerimonie e poi Elena Di Cioccio in scena con ProPositiva | gli eventi
Oggi nell'Aretino si svolgono diversi eventi, tra cui uno spettacolo di Elena Di Cioccio con
Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 11 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE CARNEVALEIl calendario.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondimenti su Elena Di Cioccio
Elena Di Cioccio all’Auditorium del Mascheroni con “Propositiva 2.0”
Elena Di Cioccio al Teatro Verdi con ProPositiva 2.0
Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà mercoledì 11 febbraio alle ore 21:15 l’evento “ProPositiva 2.
Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.
Ultime notizie su Elena Di Cioccio
Argomenti discussi: Art Decò, coriandoli, cerimonie e poi Elena Di Cioccio in scena con ProPositiva: gli eventi.
Art Decò, Etruschi in Olanda e Sacri scenari: gli eventi di oggi x.com
Il Liberty e l'Art Decò. Achille Casanova: Decorazioni su pareti e soffitto della Sala Verde. La Sala Verde (o Sala dei Matrimoni) di Palazzo d'Accursio a Bologna è caratterizzata da una raffinata decorazione in stile floreale realizzata a tempere e oro tra il 1902 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.