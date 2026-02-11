Arriva nei cinema del Lazio Juventus Primo amore il documentario di Angelo Bozzolini il 16 17 e 18 febbraio

Arriva nei cinema del Lazio “Juventus. Primo amore”, il nuovo documentario di Angelo Bozzolini. Il film sarà in programmazione solo il 16, 17 e 18 febbraio. Racconta la storia della Juventus con immagini d’archivio e interviste inedite, per celebrare l’orgoglio bianconero. I biglietti sono già in vendita su Nexostudios.

SOLO IL 16, 17 E 18 FEBBRAIO ARRIVA AL CINEMA “ JUVENTUS. PRIMO AMORE ” IL DOCUMENTARIO DI ANGELO BOZZOLINI CHE CELEBRA L’ORGOGLIO BIANCONERO CON IMMAGINI STORICHE E INTERVISTE INEDITE ELENCO DELLE SALE E BIGLIETTI IN PREVENDITA DISPONIBILI SU NEXOSTUDIOS.IT ONLINE IL TRAILER https:youtu.beS4qU3zLeZpQ Il 16 febbraio al The Space Cinema Moderno di ROMA due proiezioni speciali in sala DINO ZOFF, MARCO TARDELLI e il regista ANGELO BOZZOLINI Modera MASSIMO ZAMPINI Nel Lazio aderiscono i seguenti cinema: Anzio Astoria 18-feb Aprilia Lux Fiano Romano Cineplex Feronia Fiumicino Uci Parco Leonardo Frascati Politeama Frosinone Dream Cinema Guidonia The Space Latina Oxer Roma Alhambra Roma Barberini Roma Lux Roma The Space Magliana Parco De’ Medici Roma The Space Moderno Roma Uci Luxe Maximo Roma Uci Porta Di Roma Roma Uci Roma Est Lunghezza Tarquinia Etrusco Terracina Rio 17-feb Solo il 16, 17, 18 febbraio arriva al cinema come evento speciale “ JUVENTUS.🔗 Leggi su Romadailynews.it Approfondimenti su Juventus Primo Amore “Juventus. Primo amore”: il documentario firmato da Angelo Bozzolini nelle sale solo per tre giorni Arriva al cinema per soli tre giorni il nuovo documentario su Juventus, intitolato “Juventus. Arriva nei cinema di Catania "JUVENTUS. PRIMO AMORE”, il documentario che celebra l'orgoglio bianconero con immagini storiche e interviste inedite Arriva nei cinema di Catania Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Juventus Primo Amore Argomenti discussi: Hamnet - Nel nome del figlio, 5 curiosità sul film di Chloé Zhao; Conan, il ragazzo del futuro arriva al cinema a febbraio; Leggi le nostre recensioni delle uscite al cinema di questo mercoledì; Jeff Buckley, il documentario arriva nei cinema italiani. Arriva nei cinema di Catania JUVENTUS. PRIMO AMORE, il documentario che celebra l'orgoglio bianconero con immagini storiche e interviste ineditePresentato in anteprima all’ultimo Torino Film Festival, JUVENTUS. PRIMO AMORE riporta gli spettatori al decennio 1975-1985, quello in cui la Juventus si è affermata come la squadra dominante, ... cataniatoday.it Da sentimento romantico a ossessione travolgente: Margot Robbie e Jacob Elordi in Cime tempestoseDal 12 febbraio nelle sale Cime tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi. Una rilettura in chiave passionale. Il video di Amica.it ... amica.it #Sport - Juventus 1975-1985: il documentario di Angelo Bozzolini x.com SOLO IL 16, 17 E 18 FEBBRAIO ARRIVA AL CINEMA “JUVENTUS. PRIMO AMORE” Solo il 16, 17, 18 febbraio arriva al cinema come evento speciale “JUVENTUS. PRIMO AMORE”, il documentario firmato da Angelo Bozzolini, prodotto da Lux Vide, società d - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.