Arredi per asili webinar MIM per le Regioni del Mezzogiorno l’11 febbraio

Mercoledì 11 febbraio alle 14.30 si svolgerà un webinar del MIM dedicato agli arredi per gli asili del Mezzogiorno. L’obiettivo è spiegare come partecipare all’Avviso pubblico, con focus sulle procedure e le modalità di accesso. L’appuntamento è rivolto alle Regioni del Sud, che potranno così ricevere tutte le spiegazioni direttamente dagli esperti.

Mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 14.30, si terrà un webinar organizzato dal MIM dedicato all’illustrazione delle modalità di partecipazione all’Avviso pubblico n. 22817 del 3 febbraio 2026, finalizzato a rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Asili Mercoledì Allerta meteo oggi 11 febbraio in 6 regioni per forti temporali, dal Lazio alla Toscana: ecco le regioni coinvolte Oggi sei regioni italiane, dal Lazio alla Toscana, sono sotto stretta sorveglianza a causa di forti temporali previsti nel corso della giornata. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 11 febbraio 2026: le regioni a rischio Domani l’Italia si sveglia sotto una pioggia battente. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Asili Mercoledì Argomenti discussi: Arredi innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia, pubblicati i Bandi; PNRR – Arredi asili nido e scuole infanzia: pubblicato nuovo avviso MIM; Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: avviso per enti locali, scadenza 3 marzo. PNRR e scuole dell’infanzia: un bando per completare gli investimentiFinanziamenti dedicati agli arredi innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia, riservati ai Comuni con interventi PNRR attivi, con criteri chiari, tempi stretti e contributi parametrati ai posti ... edilizia.com Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: avviso per enti locali, scadenza 3 marzoÈ stato pubblicato l’Avviso pubblico del 3 febbraio per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia, rivolto agli enti locali, nell’ambito del Programma Nazionale ... orizzontescuola.it #diariodibordo2026 #PNRR In questo numero: - Pagamento ottava rata e richiesta nona; - Arredi asili nido e scuole infanzia; - Alloggi universitari: al via il bando di CDP per i nuovi studentati; - Corte dei Conti: lo stato di attuazione al I semestre 2025; Buona let - facebook.com facebook Cuorgnè, il nuovo asilo nido è finito Ora subito gli arredi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.