Around Sport si prende in gestione la piscina di Monza. La società di Cesena, già attiva nel settore degli impianti sportivi, ha annunciato di aver acquisito la gestione della struttura monzese. Ora si preparano lavori e investimenti per migliorare l’impianto e rendere più accessibile la piscina ai cittadini.

Around Sport, l’importante realtà con sede a Cesena specializzata nella gestione di impianti sportivi e piscine, ha acquisito la piscina di Monza. La società con in testa il presidente Gabriele Corzani ed il direttore Luca Brandolini, la scorsa estate ha vinto la gara d’appalto pubblicata dal comune brianzolo, aggiudicandosi l’impianto per cinque anni, con investimenti per circa 150mila euro. L’impianto ha 3 vasche interne, (una di 33 metri per 21 metri, una di 25 per 12,5, ed una ludica per acquaticità e feste per i più piccoli), ed una esterna, la laguna, aperta nella stagione estiva, che si estende su una superficie attrezzata con lettini ed ombrelloni di oltre 2mila metri quadrati con spazi accoglienti e moderni dedicati al relax,all’attività motoria, ed è qui che si svolgeranno i centri estivi, novità della stagione estiva 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Around Sport si espande. Acquisita la gestione della piscina di Monza

Approfondimenti su Around Sport Monza

Merit Beauty, il brand di make-up e skincare venduto solo online, arriverà in Italia per la prima volta.

A Morra De Sanctis, la minoranza ha sollevato dubbi e criticità riguardo al percorso seguito nella gestione della piscina comunale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Around Sport Monza

Argomenti discussi: Around Sport si espande. Acquisita la gestione della piscina di Monza.

Around Sport, nozze d’argento in rivieraAround Sport ha festeggiato i suoi 25 anni di attività in riviera, con una serata evento all’Atlantica Family Restaurant, alla presenza di 300 ospiti tra dipendenti, collaboratori, rappresentanti ... ilrestodelcarlino.it

Vuoi far parte del mondo Jump Around Entra nel nostro team! Cerchiamo istruttori con abilitazione sportiva e ragazzi/e motivati, pronti a entrare in un team giovane, attivo e sempre in movimento Passione, energia e voglia di mettersi in gioco sono c - facebook.com facebook

LBA Round 20: la programmazione di Sky Sport e NOW @Sportando x.com