Armi illegali e certificati mancanti la Questura intensifica i controlli

La Questura di Bergamo ha avviato una serie di controlli più serrati sui possessori di armi. Le forze dell’ordine stanno verificando che tutti siano in regola con i certificati medici richiesti ogni cinque anni. Si tratta di un intervento deciso per contrastare il possesso di armi illegali e garantire più sicurezza nelle strade.

La Questura di Bergamo ha intensificato i controlli sui detentori di armi, in attuazione del decreto legislativo che prevede l’obbligo di presentare ogni cinque anni un certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica. Dallo scorso settembre, nel corso di verifiche su tutto il territorio, 48 persone sono state formalmente diffidate a fornire il documento richiesto dalla legge. Diversi detentori hanno risposto spontaneamente cedendo le armi per la rottamazione: complessivamente, ne sono state ritirate e distrutte 62. I controlli hanno anche permesso di individuare soggetti non più in possesso dei requisiti richiesti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

