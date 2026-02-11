Armi all' Ucraina Vannacci al bivio Tensione con la Lega Crosetto cita il Vangelo

Guido Crosetto evita di entrare nel dibattito su Roberto Vannacci e la sua opposizione al decreto Ucraina. Quando gli chiedono della fronda in Parlamento, il ministro sorride, si morde le labbra e si allontana rapidamente, senza voler approfondire. Intanto, la tensione tra i partiti cresce, mentre Vannacci resta al centro di un fronte diviso.

da Roma «Io mi occupo solo di generali ancora in attività, gli altri non mi riguardano». All'ennesima domanda su Roberto Vannacci e la fronda del suo sparuto manipolo di deputati al decreto Ucraina, Guido Crosetto sorride, si morde la lingua e imbocca il corridoio laterale del Transatlantico diretto all'uscita della Camera. In Aula, il ministro della Difesa ha appena posto la questione di fiducia sul provvedimento che proroga per tutto il 2026 l'invio di aiuti e mezzi militari a Kiev, una mossa sollecitata dalla Lega per blindare i suoi, ma che secondo Crosetto serve anche a «fare chiarezza dentro la maggioranza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il sit-in organizzato dal team Vannacci a Roma si è concentrato sulla protesta contro l'invio di armi a Kyiv e il dl Ucraina del governo Meloni.

Il centrodestra si trova di fronte a una scelta difficile.

