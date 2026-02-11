Il ministro degli Esteri Tajani ha fatto sapere che le armi all’Ucraina non hanno alcuna influenza sulla maggioranza alla Camera. Durante una dichiarazione, ha detto che i voti dei votanti vannacciani sono praticamente irrilevanti nel contesto del voto di fiducia sul decreto legge sull’Ucraina. La posizione del governo resta ferma, mentre l’opposizione continua a sollevare dubbi e critiche sulla questione.

“Sono ininfluenti alla Camera dal punto di vista della maggioranza che avrà il suo voto di fiducia" sul dl Ucraina. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non ha dubbi: ‘la fuoriuscita’ dei tre parlamentari che hanno seguito Roberto Vannacci “non significa assolutamente nulla”. Tajani, intervistato da Start su Sky Tg24, ritiene che sia importante "dare un segnale di unione, di coesione, anche perché noi siamo abituati a rispettare gli impegni che prendiamo a livello internazionale con i nostri alleati". Il ministro degli Esteri precisa che l’Italia non è in guerra con la Russia, ma sostiene il diritto internazionale e l’Ucraina che “continueremo - aggiunge - ad aiutare dal punto di vista economico, dal punto di vista di aiuti civili e anche dal punto di vista di aiuti militari” in quanto “è un paese che ha il diritto di garantire la propria libertà e la propria sopravvivenza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Armi all'Ucraina, Tajani: "I vannacciani sono ininfluenti"

Approfondimenti su Tajani Ucraina

I tre deputati di Futuro Nazionale, guidati da Roberto Vannacci, sfidano apertamente la Lega sul voto riguardo all’invio di armi a Kiev.

In Parlamento, i deputati del gruppo “vannacciani” hanno presentato un emendamento al decreto Ucraina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tajani Ucraina

Argomenti discussi: Zelensky: Presto avremo molti cambiamenti nelle operazioni di difesa aerea - Cinque morti e nove feriti a Vasilyevka in attacchi ucraini; Vannacci e le armi all'Ucraina; Dl Ucraina, governo pone la fiducia. Sfida di Vannacci alla Lega; Tajani: ristori alle aziende colpite dal ciclone Harry.

Armi all'Ucraina, oggi la fiducia sul decreto: occhi puntati su Vannacci, tensioni con la LegaIl governo pone la fiducia sul decreto Ucraina, una mossa attesa ma non per questo meno dirompente nell'Aula della Camera. La decisione si ricollega direttamente alla scissione dei ... ilmessaggero.it

Il governo pone la fiducia sul decreto per le armi a Kiev, ed è scontro Vannacci-Salvini. È il primo passaggio parlamentare per gli aderenti a Futuro nazionale, il nuovo ...Il governo pone la fiducia sul decreto per le armi a Kiev, ed è scontro Vannacci-Salvini. È il primo passaggio parlamentare per gli aderenti a Futuro nazionale, il nuovo partito dell’ex generale. repubblica.it

Armi all’Ucraina, oggi il voto alla Camera: c’è l’incognita del Generale. @lucadecarolis x.com

Ora lo scambio di armi tra Ucraina ed Europa farà anche il giro inverso. Dopo quattro anni di aiuti e flussi unidirezionali - munizioni, droni, sistemi di difesa e addestramento - Kiev si prepara a diventare fornitrice diretta del mercato europeo. Lo farà aprendo un - facebook.com facebook