Armi all’Ucraina il Governo incassa la fiducia ma si apre un caso nel centrodestra per i vannacciani L’ira della Lega

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al governo con 207 voti favorevoli. La decisione arriva dopo lunghe ore di discussione sul decreto che prevede aiuti militari a Kiev. La maggioranza ha superato le opposizioni, ma nel centrodestra si apre uno scontro interno sui voti dei vannacciani, mentre la Lega si scaglia contro. La situazione resta calda e i problemi non sono finiti.

Con 207 voti favorevoli e 119 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato la fiducia al governo posta sul decreto per gli aiuti all’Ucraina. I presenti erano 330, i votanti 326, con 4 astenuti e una maggioranza fissata a 164. Risultato numericamente solido che conferma la tenuta dell’esecutivo, ma politicamente tutt’altro che neutro. Il voto, infatti, ha aperto un nuovo fronte di tensione all’interno del centrodestra. Ancora una volta, al centro delle polemiche c’è la scelta dei deputati di Futuro Nazionale per Vannacci, che hanno votato sì alla fiducia per non mettere in difficoltà il governo, ma hanno contemporaneamente annunciato voto contrario sul merito del provvedimento, in particolare sulle misure legate al sostegno militare a Kiev.🔗 Leggi su Open.online

I tre deputati di Futuro Nazionale, guidati da Roberto Vannacci, sfidano apertamente la Lega sul voto riguardo all'invio di armi a Kiev.

Questa mattina il Parlamento ha approvato con maggioranza il decreto che autorizza l'invio di armi in Ucraina.

