Armi a Kiev la Camera approva la fiducia Sì dei vannacciani

La Camera dei deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal governo al dl Ucraina con 207 sì 119 no e 4 astenuti Durante la discussione non sono mancate le polemiche da parte delle forze politiche. C’era molta attesa su come avrebbero votato i deputati vicini a Roberto Vannacci (Futuro Nazionale). A chiarire ogni dubbio è stato lo stesso eurodeputato, da pochi giorni uscito dalla Lega: “Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

