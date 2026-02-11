Arizona al Teatro di Documenti | il muro che divide le coscienze

Questa sera, al Teatro di Documenti di Roma, va in scena lo spettacolo Arizona di Juan Carlos Rubio. Da stasera a giovedì, il pubblico può assistere alle rappresentazioni di questo testo che affronta temi di attualità e divisioni interiori. La regia di Fabiana Pagani guida gli attori in una pièce che vuole far riflettere su come le nostre convinzioni possono creare muri invisibili.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Arizona di Juan Carlos Rubio, con la regia di Fabiana Pagani.. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti di Roma (Testaccio), dal 20 al 22 febbraio.. Perché: Una riflessione feroce e attuale sulla disumanizzazione, i confini e la paura dell’altro, ispirata a fatti di cronaca reale.. L’Arizona non è solo uno Stato geografico, ma un confine dell’anima dove la sabbia del deserto si mescola a convinzioni granitiche e pericolose. Dal 20 al 22 febbraio, il Teatro di Documenti di Roma ospita Arizona, un’opera scritta nel 2005 dal drammaturgo internazionale Juan Carlos Rubio e portata in scena con la regia di Fabiana Pagani. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Approfondimenti su Arizona Teatro

Al Teatro di Documenti va in scena “Arizona” di Juan Carlos Rubio, uno spettacolo che mette in luce le contraddizioni della società.

Ultime notizie su Arizona Teatro

