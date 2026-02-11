Argento al nero | blitz da 15 milioni Maxi sequestro e raffica di denunce

La Guardia di Finanza ha messo a segno un colpo grosso contro la frode fiscale nel settore dei metalli preziosi. I finanzieri hanno sequestrato beni per oltre 15,7 milioni di euro su ordine del Gip di Arezzo, nell’ambito di un’operazione che ha portato anche a numerose denunce. Un’azione forte contro chi prova a nascondere entrate e manipolare il mercato dell’oro e dell’argento.

Un colpo durissimo alla frode fiscale nel settore dei metalli preziosi arriva dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 15,7 milioni di euro, su disposizione del Gip del Tribunale di Arezzo, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica. Un'indagine complessa che ha coinvolto circa ottanta finanzieri e interessato numerose province italiane, da Arezzo a Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L'Aquila, Pescara, Catania e Messina. L'inchiesta riguarda quindici persone, indagate a vario titolo per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, oltre a nove società segnalate per le connesse responsabilità amministrative.

