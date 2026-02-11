Arezzo Wave | Big Mama ed Elio lezioni dai vip

Arezzo apre le iscrizioni per la sua academy dedicata ai giovani talenti. La manifestazione quest’anno porta sul palco Big Mama ed Elio, che terranno lezioni ai partecipanti. L’evento si svolge in città e punta a scoprire nuove promesse musicali, coinvolgendo i protagonisti del panorama italiano.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti. Fra i docenti Elio, BigMama, Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle, e dj Ralf. Le candidature dovranno arrivare entro il 13 febbraio sul sito www.arezzowave.com, la partecipazione è gratuita. La Fondazione Arezzo Wave Italia ha aperto ufficialmente le iscrizioni per “Aria di Musica – Arezzo Rock Italian Academy”, la nuova academy ideata in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave e rivolta a giovani artisti fra 18 e 35 anni. Un percorso di formazione e pratica musicale guidato da musicisti e professionisti di primo piano della scena italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Arezzo Wave

Arezzo Wave presenta ARÌA di musica, un progetto dedicato a giovani musicisti e musiciste under 36, nato per favorire la crescita artistica e professionale.

Ultime notizie su Arezzo Wave

