Arezzo leader | ecco i fedelissimi di Bucchi Venturi-Chiosa-Righetti sempre presenti

A Arezzo, il tecnico Bucchi ha già scelto i suoi fedelissimi. Venturi, Chiosa e Righetti sono sempre in campo, pronti a dare il massimo. Bucchi ripete che ha 23 titolari, ma in realtà alcuni di loro sono più in vista degli altri. La squadra si prepara alla prossima sfida, con i soliti nomi che fanno la differenza.

di Luca Amorosi Bucchi ha spesso dichiarato che l' ha 23 titolari ma, parafrasando Orwell, alcuni sono più titolari degli altri. In queste prime sei partite del 2026, il tecnico si è affidato a un'ossatura ben definita, cambiando solo per necessità. D'altronde, una massima del calcio afferma che "squadra che vince non si cambia". Gli amaranto hanno ottenuto cinque vittorie e un pareggio in queste sei giornate, allungando una striscia di risultati utili che dura da metà dicembre. Inoltre, hanno tenuto cinque volte la porta inviolata, con Venturi imbattuto da oltre 500 minuti. Dati che giustificano la continuità. LE PAGELLE Venturi e la traversa come alleata per 510 minuti di imbattibilità. Coppolaro con qualche impaccio in più, Gorelli nega il primo gol in amaranto a Ionita. Chierico intermittente (ma reclama un rigore), Righetti assist man. Per Pattarello la Pianese è

